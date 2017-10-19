BM Genel Sekreteri Guterres, Trump ile görüşecek

Birleşmiş Miletter (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın bilgilendirmesinde, yarınki görüşmede ortak endişelerin ele alınacağını söyledi.

Guterres, geçen nisan ayında Washington'daki temasları kapsamında Trump ile kısa bir görüşme yapmıştı.

Görüşmede, uluslararası toplumu bir araya getiren en büyük platform olan 193 üyeli BM'nin yapısındaki reform talepleri ve Trump yönetimin, geri çekilmek ya da yeniden görüşülmesini istediği İran nükleer anlaşması gibi konuların ele alınması bekleniyor.

BM Genel Kurulu genel görüşmelerinin 72. dönem oturumlarına katılan dünya liderleri de 1945'te kurulan BM'nin günün şartlarına cevap veremediğini belirterek, reform taleplerini dile getirmişti.

ABD Başkanı Trump, sürekli eleştirdiği BM'de reform yapılmazsa ABD'nin örgüte sağladığı finansal desteği azaltacağını belirtmiş ve ilk kez katıldığı BM Genel Kurulu'nda reform çağrısını yinelemişti.

BM Genel Sekreterliğine bu yıl başında getirilen Guterres de BM bürokrasisini eleştirerek, reformların gerekliliğini vurgulamıştı.