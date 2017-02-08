BM Genel Sekreteri Guterres'in Türkiye'ye geliyor

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs müzakerelerindeki son durum ve Suriye’deki gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye’ye gelecek. Guterres’in bu hafta gerçekleştirmesi beklenen ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, Kıbrıs müzakerelerindeki son durum ile Suriye’deki gelişmelerin ele alınacağı bilgisi edinildi. Ayrıca, Suriye’de güvenli bölge kurulması ve Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonunda geldiği süreç konularının da değerlendirilmesi bekleniyor.