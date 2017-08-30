BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'ye 'insani yardım' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma "Gazze Şeridi'ne insani yardım yapılması ve ablukanın kaldırılmasını öngören 1860 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanması" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya'da BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı "Haleb" isimli bir okulda düzenlediği basın toplantısında Guterres, bölgede yaşanan durumu "trajik" olarak nitelendirerek, Gazze'nin sorunlarını giderecek çözümlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

UNRWA çalışanlarının ve acil programların desteklenmesi için 4 milyon dolar sunacaklarını açıklayan Guterres, "Gazze, BM'de çalıştığımdan bu yana tanık olduğum en derin insani krizlerden birini yaşıyor." dedi.

BMGK'nın Gazze'de ateşkes sağlanması ve ablukanın kaldırılmasını öngören 1860 sayılı kararının uygulanması çağrısında bulunan Guterres, "En önemlisi BMGK'nın Gazze'deki ablukanın kaldırılması kararının uygulanmasıdır. Gazze Şeridi'ndekiler bu şartlar altında birtakım sıkıntılar yaşıyor." diye konuştu.

Filistin'deki iç bölünmenin Filistin halkının davasına zarar verdiğini ifade eden Guterres, ayrıca "iki devletli çözüm" ilkesinin uygulanması için güvenilir bir siyasi sürecin gerekli olduğunu vurguladı.

Bu sürecin Filistin halkının hayatını güzelleştirecek programlar sağlayacağını ve bu topraklardaki yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Guterres, ziyaretinin gelecekte "rahat ve güvenlik içerisinde yaşayacak Filistin devletine" katkı sağlamasını umduğunu sözlerine ekledi.