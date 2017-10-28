BM Genel Sekreteri Guterres'ten Orta Afrika'daki şiddete karşı 'birlik' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkedeki yerel basında çıkan haberlere göre, Orta Afrika Cumhuriyeti Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkedeki Müslümanların ellerinden alınan haklarının kendilerine verilmesi gerektiğini belirtti.

Müslümanlara yapılan baskı ve şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Guterres, "Şiddeti sona erdirmek için birleşmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Guterres, BM İstikrar Misyonu (MINUSCA) askerleri ve OAC Silahlı Kuvvetlerinin (FACA) görevlerini yerine getirmesi için yeteri düzeyde ekipman desteğinin sağlanması talebinde bulunduğunu aktardı.

Ülkede artan şiddetin sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Gutterres, "Dünyanın hiçbir yerinde barış, yabancı güçlerin müdahalesiyle sağlanamaz." diye konuştu.