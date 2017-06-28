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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Bunun ciddi bir uyarı olduğuna inanıyorum ve ciddi uyarılar dikkate alınmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Donald Trump yönetiminin 'yeni bir kimyasal silah saldırısına hazırlandığı' gerekçesiyle uyardığı Beşşar Esed rejiminin bu uyarıyı ciddiye alması gerektiğini söyledi.

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Guterres, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Beyaz Saray'ın Esed rejimine yaptığı kimyasal silah uyarısına ilişkin görüşleri sorulan Guterres, "Bunun ciddi bir uyarı olduğuna inanıyorum ve ciddi uyarılar dikkate alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Tillerson ile Guterres arasındaki görüşmede Suriye'deki son durumun ve Trump yönetiminin Esed rejimine yaptığı uyarının kapsamlı bir şekilde ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

Haley'den kimyasal silah açıklaması

Öte yandan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de ABD Kongresinde yaptığı açıklamada, Trump'ın kimyasal silah çıkışının işe yaradığını ve muhtemel bir saldırıyı engellemiş olabileceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde vekillerin sorularını yanıtlayan Haley, yeni bir kimyasal saldırı olmaması için çalıştıklarını ifade etti.

Trump'ın Esed'e yaptığı çağrının ve kendilerinin İran ile Rusya'ya yaptıkları hatırlatmaların önemli olduğunu vurgulayan Haley, şöyle devam etti:

"Başkan'ın attığı adım sebebiyle (Suriye'de) herhangi bir olay yaşandığını görmedik. 4 Nisan'daki kimyasal saldırıdan önce gördüğümüz aktivitelerle bu süreçte gördüklerimiz aynıydı. Başkan'ın pek çok masum erkek, kadın ve çocuğu koruduğunu düşünüyorum."

Haley, ayrıca Suriye'deki tüm anlaşmazlıklara rağmen ABD ile Rusya arasındaki iletişim kanallarının açık kalmasının önemli olduğunu ve Savunma Bakanı Jim Mattis'in bu konuda çaba harcadığını dile getirdi.

Beyaz Saray, Suriye'de Esed rejiminin, kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığını iddia etmiş ve böyle bir saldırı durumunda Esed rejiminin "ağır bir bedel ödeyeceğini" açıklamıştı. Açıklamada, "Eğer Bay Esed, kimyasal silahlar kullanarak yeni bir kitlesel ölüm saldırısı düzenlerse o ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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