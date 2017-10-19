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BM Genel Sekreteri: İran nükleer anlaşması korunmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlükten kaldırılmasını istediği İran nükleer anlaşmasının gerekli olduğunu ve anlaşmanın korunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

  • DHA
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Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret öncesi New York'taki BM Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Guterres, İran nükleer anlaşmasına ilişkin "BM Güvenlik Konseyine sunulan rapor gerçekle örtüşüyor. Nükleer anlaşma gerekli, korunması çok önemli" dedi.
 
Guterres, başka bir soru üzerine de Kuzey Kore ile herhangi bir askeri çatışmaya girilmesinin tüm dünya için trajedi yaratacağını söyledi. Genel Sekreter Guterres, Orta Afrika Cumhuriyet'indeki şiddet olaylarına da değinerek, bu ülkeye yapacağı ziyaret öncesi Güvenlik Konseyi'nden, ülkedeki barış gücü askerlerinin sayısının artırılmasını istediğini belirtti.
 
BM barış güçlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (CAR) cinsel istismar iddialarından 'acı' aldıklarını da dile getiren Guterres, ziyareti sırasında hem mağdurlarla hem de aileleriyle görüşmeye hazır olacağını açıkladı. Cinsel istismara karşı 'sıfır hoşgörü' politikası izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

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