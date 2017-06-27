BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide: Yarın başlayacak konferans adada çözüm için en büyük şans
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yarın başlayacak Kıbrıs Konferansı'nın adada çözüm için 'en büyük şans' olduğunu, ama 'son şans' olmadığını söyledi
- AA
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