BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide: Yarın başlayacak konferans adada çözüm için en büyük şans Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yarın başlayacak Kıbrıs Konferansı'nın adada çözüm için 'en büyük şans' olduğunu, ama 'son şans' olmadığını söyledi