BM Genel Sektereri Madagaskar krizine yönelik temsilci gönderdiklerini açıkladı

BM'den yapılan açıklamaya göre Guterres, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'yı telefonla arayarak diyalog çağrısını yineledi ve iki lider, ülkeye özel temsilci gönderilmesine ilişkin mutabakata vardı.

Tarafları diyaloğa davet eden Guterres, krizin çözümüne yardımcı olması için Senegalli diplomat Abdoulaye Bathily'i "özel temsilci" sıfatıyla Madagaskar'a gönderdi.

Gutteres, özel temsilci Bathily'ye destek olması ve iş birliği yapması için taraflara çağrıda bulundu.

Özel temsilci Bathily, Afrika Birliği ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'yla nisan ayı başında kabul edilen seçim yasasının krize yol açtığı ülkede hükümet ile muhalefet arasında arabuluculuk yapacak.

Madagaskar'da bu yılın sonlarında cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin düzenlenmesi planlanıyor.

Muhalefet, nisan ayı başında parlamentoda kabul edilen seçim yasasının kendi adaylarının seçimlere katılmasını engellediğini savunarak geçen hafta protesto düzenlemişti. Polisin sert müdahalede bulunduğu gösterilerde 4 kişi yaşamını yitirmişti. Muhalefet milletvekilleri, bu olayların ardından cumhurbaşkanının istifasını talep etmişti.

Söz konusu yasa, cumhurbaşkanı adayının önceki adli mahkumiyetlerini açıklamasını gerektiriyor.

Muhalefetin adayı ve ülkenin eski liderlerinden Marc Ravalomanana, 2009'daki askeri darbenin ardından Madagaskar’dan sürülmüş olduğu sırada bir mahkeme tarafından çeşitli suçlardan mahkum edilmişti.

Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina'nın desteğiyle çıkan yasalara karşı selefi Andy Rajoelina'yla ittifak eden Ravalomanana, seçimlerde aday olacağını açıklamıştı.