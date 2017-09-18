BM: Geniş kapsamlı yönetim reformu projesi yürütüyoruz

Guterres, ABD tarafından BM'de düzenlenen üst düzey katılımlı "BM Reformu" toplantısında yaptığı konuşmada, kuruluştaki bürokrasiyi eleştirdi.

"Bazen kendi kurallarımızın, bizim etkisiz olmamız için kurulmuş bir komplo olabileceği düşüncesine kapılıyorum." diyen Guterres, BM'den yardım bekleyen muhtaç durumdaki insanlar için reform yapılmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Guterres, BM'yi güçlendirmek için reform süreci içine girdiklerini dile getirerek, BM personeli arasında cinsiyet dengesinin sağlanması, kuruluşun işleyişine ilişkin içeriden bilgi verenlerin korunması ve terörle mücadele konularında önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

BM'nin en önemli görevlerinin başında arabuluculuk ve barışın korunmasının geldiğine işaret eden Guterres, "Barış ve güvenlik yapımızı reforme ediyoruz. Önleyici eylemler ve arabuluculuk konularında daha hızlı, barışı koruma operasyonlarında daha etkili olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Guterres, BM'nin yönetimi konusunda da önemli reform faaliyetleri yürüttüklerini kaydederek "Prosedürlerin kolaylaştırılması, karar alma süreçlerinin yerelleştirilmesi, şeffaflığın artırılması, verimlilik ve hesap verebilirlilik konularında geniş kapsamlı yönetim reformu projesi yürütüyoruz." diye konuştu.

Bürokrasinin azaltılması hedefi güttüklerini de belirten Guterres, "21. yüzyıldaki ortak hedefimiz BM'nin daha fazla halklara odaklanıp süreçleri azaltması." dedi.