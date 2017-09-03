BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore için acil toplanacak

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin denediği nükleer füze denemesinin ardından acil olarak toplanma kararı aldı. Konsey yarın saat 10.00 oturumunda toplanacak.

Kuzey Kore Devlet Televizyonu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un yeni bir hidrojen bombası denediklerine ilişkin fotoğraflar servis etmişti. Kuzey Kore yönetimi ileri düzeyde bir nükleer silahı başarıyla ürettiklerini duyurarak, söz konusu füzenin yeni bir kıtalararası balistik füze özelliğine sahip olduğunu aktardı.

Bu gelişmelerin ardından ülkenin daha önce nükleer denemeler gerçekleştirdiği bölgede deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ve şiddetinin 5.6 olduğunu açıkladı. Daha sonra ise depremin yerin üstünde sıfır metrede 6.3 şiddetinde meydana geldiğini doğruladı. Nükleer denemenin ardından gelen depremin şiddetinin 6.3 olduğu kaydeden Çin, ilk depremin ardından aynı noktada 4.6 büyüklüğünde yeni bir depremin olduğunu duyurdu.