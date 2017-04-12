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Rusya'dan İdlib soruşturma tasarısına veto

Suriye'deki kimyasal gaz saldırısının Birleşmiş Milletler tarafından araştırılması teklifi Rusya tarafından veto edildi.

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ABD, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan ve İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısını kınayarak saldırının soruşturulmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya veto etti.

Tasarıda soruşturma için Esed rejiminden 4 Nisan'daki hava operasyonları ile ilgili tüm uçuş bilgileri ile komuta kademesinin listesini vermesi ve kimyasal saldırı ile ilişkisi olduğu düşünülen askeri tesislerde inceleme yapılmasına izin verilmesi talep ediliyordu.

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