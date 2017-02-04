BM Hikmetyar'ı terör listesinden çıkardı
BM Güvenlik Konseyi İslam Partisi lideri Hikmetyar'a uygulanan yaptırımları kaldırarak, ismini terör listesinden kaldırdı.
BM Güvenlik Konseyi Afganistan İslam Partisi lideri eski başbakan Hikmetyar'a uygulanan yaptırımları kaldırdığını açıkladı. Aynı zamanda Hikmetyar'ın ismi terör listesinden de çıkarıldı.
Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Afganistan Hükümeti, Hikmetyar taraftarlarıyla barış görüşmelerine oturmak ve ülkede barışı tekrardan sağlamak için yaptırımların kaldırılmasını istemişti.
Bu kararla beraber Hikmetyar Afganistan'a sorunsuz bir şekilde girebilecek.
Şuana kadar Hikmetyar sözcüsünden ve Afgan hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmadı.
DEAŞ İDDİASI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 12 Nisan 2003 tarihinde yayınladığı ek listede Afganistan Başbakanı ve Hizbi İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar'ı terör örgütü ve terörizmi finanse eden kişi ve kuruluşlar listesine eklemişti.
Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Hikmetyar'ın DEAŞ'e biat ettiği iddia edilmişti ancak 2016 yılında verdiği röportajda bu iddiaları kesinlikle kabul etmediğini belirtmişti.
Aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'de Hikmetyar'ı tekfir ettiğini ilan etmişti.
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