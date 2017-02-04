BM Hikmetyar'ı terör listesinden çıkardı

BM Güvenlik Konseyi Afganistan İslam Partisi lideri eski başbakan Hikmetyar'a uygulanan yaptırımları kaldırdığını açıkladı. Aynı zamanda Hikmetyar'ın ismi terör listesinden de çıkarıldı.

Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Afganistan Hükümeti, Hikmetyar taraftarlarıyla barış görüşmelerine oturmak ve ülkede barışı tekrardan sağlamak için yaptırımların kaldırılmasını istemişti.

Bu kararla beraber Hikmetyar Afganistan'a sorunsuz bir şekilde girebilecek.

Şuana kadar Hikmetyar sözcüsünden ve Afgan hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmadı.