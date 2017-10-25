BM Irak Özel Temsilcisi: Erbil ile Bağdat arasında müzakere ve diyalog için uygun bir altyapı oluşturulmalı

IKBY'den yapılan açıklamaya göre, Kubis ile Barzani'nin Erbil'deki görüşmesinde, Bağdat-Erbil anlaşmazlığının çözümü için diyalog ortamı hazırlanması konusu ele alındı.

Görüşmede, IKBY'nin gayrimeşru referandumunun ardından bölgede devam eden askeri operasyonların durdurulması noktasında görüş birliğine varıldı.

Kubis, tartışmalı bölgelerdeki gelişmelerden endişe duyduğunu aktardı.

Bağdat yönetimi ile gerginliklerin azaltılması ve tüm tarafların sağduyulu davranması konusunda gayret sarf ettiklerini belirten Kubis, "Bu gergin durumun son bulması için en iyi çözüm, Erbil ile Bağdat arasında müzakere ve diyalog için uygun bir altyapı oluşturmak." ifadesini kullandı.

- "Tek çözüm yolu diyalog"

Barzani ise taraflar arasındaki sorunun tek çözüm yolunun, Erbil ile Bağdat arasında ciddi bir diyalog yürütülmesi olduğunu vurguladı.

IKBY'nin referandum öncesi ve sonrasında Bağdat ile ciddi bir diyalog kurmayı istediğini ve buna hazır olduğunu hatırlatan Barzani, bölgede güvenlik ve istikrara katkı sağlamayan askeri hareketlenmelerin son bulması gerektiğini ifade etti.