BM: Irak ve Suriye’deki 30 bin DEAŞ'lı hala tehlike oluşturuyor
BM tarafından hazırlanan raporda, El Kaide’nin ve DEAŞ'ın Irak ve Suriye’de dengeli olarak dağıldığı, bazı yerlerde çok daha güçlü bir şekilde 30 bin mensubunun kaygıya sebep olduğu ve tehdidinin yükseldiği bildirildi.
- İHA
BM uzmanları tarafından hazırlanan ve dün yayımlanan raporda, DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de yenilmesine rağmen, DEAŞ’lı militan grubun azalan kapalı versiyonunun, Afganistan, Libya, Güneydoğu Asya ve Batı Afrika’dan aldığı destekle her iki ülkede varlığını sürdürmeye devam ettiğine vurgu yapıldı.
Uzmanlar, El Kaide’nin küresel yapısının, Somali, Yemen, Güney Asya ve Afrika’nın Sahil bölgesindeki bağlantıları ve müttefikleriyle DEAŞ’tan çok daha güçlü olarak direncini sürdürdüğünü belirtti.
Uzmanlar raporda, El Kaide’nin İran’daki liderlerinin daha da öne çıktığını, örgütün lideri Eymen el Zevahiri'nin Suriye’deki otoritesini öncekinden daha güçlü olarak hissettirdiğini kaydetti.
BM Güvenlik Konseyi için hazırlanan raporda, önemli bir kısmını yabancı savaşçıların oluşturduğu DEAŞ ve El Kaide mensubu terörist sayısının 20 ila 30 bin olduğuna dikkat çekildi.
Raporda, terörist grupların önemli sayıda planlayıcı ve komutanlarının savaşta öldüğü ancak birçoğunun çatışmaların yaşandığı bölgelerden çekilerek kendilerine sempati duyan toplumların içinde ve şehirlerde barındıkları belirtildi.
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