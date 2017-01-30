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BM Kanada'daki cami saldırısını kınadı

BM, Kanada'nın Quebec eyaletindeki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

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BMKanada'nın Quebec eyaletinde bir camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

BM'den yapılan açıklamada, "Bir ibadethaneye yapılan bu bariz terör saldırısını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu "korkunç saldırıya" ilişkin gelişmelerin takip edildiği vurgulanan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ise başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Farklılığı ve hoşgörüyü teşvik etmekte önderlik eden Kanada ve Kanada halkının bir araya gelerek din temelli bölünmeyi reddedeceğinden eminiz." değerlendirmesi yapıldı.

Kanada'nın Quebec eyaletinde İslam Kültür Merkezi'nde yatsı namazı için toplanan cemaati hedef alan silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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