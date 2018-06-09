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BM, Kerkük’e gerçekleştirilen saldırılarını kınadı

Birleşmiş Milletler dün Irak’ın Kerkük kentinde meydana gelen patlamaları şiddetle kınadı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, bugün yayınladığı yazılı açıklamada, kentte dün medyana gelen çifte terör saldırısını sert dille kınadı. Bağdat ile Erbil arasındaki tartışmalı bölgelerin başında yer alan Kerkük’te biri cami diğeri de halk pazarında sivilleri hedef alan iki bombalı saldırı meydana gelmişti. Hastane kaynakları, patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 ayrı sivilin de yaralandığı açıkladı. Ancak resmi kaynaklar saldırılarda 1 kişinin öldüğünü ve 14 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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