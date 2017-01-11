BM Kıbrıs Özel Temsilcisi: Sorunları çözmeye yakınız
Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri... BM Kıbrıs Özel Temsilcisi: Görüşmeler çok olumlu geçiyor. Sorunları çözmeye yakınız.
BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'de düzenlenecek Kıbrıs konusundaki uluslararası konferansın, garantör ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla yarın gerçekleşeceğini açıkladı.
Eide, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde tarafların kendi haritalarını bugün sunacaklarını, haritaların BM'nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyu ile paylaşılmayacağını duyurdu.
Eide, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde uzun zamandır görüşülen bazı konularda çözüme ulaşıldığını söyledi.
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