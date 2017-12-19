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BM Komiseri El Hüseyin: Arakan krizinden Myanmar ordusu sorumlu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin, Arakan krizinden Myanmar ordusunun sorumlu olduğunu söyledi.

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Arakan krizinden Myanmar ordusunun sorumlu olduğunu söyleyen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin, Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi'nin Rakhine Eyaletinde yaşayan Arakanlı Müslümanların öldürülmesine ve ülkelerinden sürülmesine neden olmakla suçlanabileceğini söyledi.
 
Hüseyin, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara uyguladığı baskı ve zulme dayalı saldırıların son derece planlı olduğunu söyleyerek, ülkenin lideri Aung San Suu Kyi'den bu saldırıları durdurmasını talep etti. Hüseyin, yaşananların soykırım olduğunun gözardı edilmez olduğunu belirterek, bir gün bir mahkemenin Arakanlı Müslümanlara soykırım yapıldı hükmünü verirse şaşırmayacağını sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin, Myanmar yönetiminin uluslararası toplumun uyarılarını dikkate almadığı için Arakan'daki durumun daha kötüye gitmesinden endişeli olduğunu da belirtti.

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