BM Koordinatörü Mladenov'un Mısır ziyareti
Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Filistin'deki ulusal uzlaşı çalışmalarıyla ilgili 'verimli' bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.
- AA
Mladenov, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bölgede yaşanan gelişmeler, İsrail-Filistin barış süreci, Batı Şeria'daki gelişmeler, Gazze'de yükselen tansiyon ve Filistin uzlaşısının desteklenmesiyle ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti.
Nickolay Mladenov, perşembe günü Gazze'yi ziyaret etmiş ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya gelmişti.
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