BM: Kuzey Kore vatandaşları ülkelerine dönecek

Kuzey Kore'nin, başkent Pyongyang'da denemelerine başladığı ve ABD'ye ulaşabileceğini iddia ettiği yeni nükleer silah programlarının ardından toplanan BM güvenlik konseyi, sert yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. BM Güvenlik Konseyi yaptırımlar kapsamında oybirliğiyle deniz aşırı ülkelerde çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının ülkelerine geri dönmeleri kararını verdi.

Konseyde, Kuzey Kore'nin nükleer silah programlarıyla ilgili iddialarının ardından Kuzey Kore'nin petrol ithalatı limitlerinin düşürülme, denizaşırı ülkelerde çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye iade edilme ve ülkeye petrol ve kömür kaçakçılığı yapan gemilere baskın düzenleme kararları oybirliğiyle kabul edildi. ABD Başkanı Donald Trump BM'in yeni yaptırımlarını onaylarken, Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımda dünyanın "ölüm değil barış" istediğini söyledi.

BM aldığı kararlar kapsamında Trump yönetiminin sunduğu ve Kuzey Kore'nin bütün petrol ve kömür ithalatının yasaklanması ve hükümetin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bütün uluslararası varlıklarının dondurulması önergelerini kabul etmedi. BM ABD Elçisi Nikki Haley oylamanın ardından, "Konseyin bu yaptırımları uygulama kararıyla gösterdiği birlik, Kim Jong Un rejiminin kabul edilemez bir şekilde hareket ettiğinin bir göstergesidir" dedi.

Konseyin vardığı kararla petrol ithalatı yüzde 90 kısıtlanırken, Kuzey Kore'nin artık dizel ve parafin dahil olmak üzere yılda yalnızca dört milyon fıçı petrol ithal edebileceğine karar verildi. Petrol ithalatı dışında BM'in yeni yaptırımlarıyla Kuzey Kore'nin belirli gıda ürünleri, makine sistemleri ve elektrik teçhizatlarının ihracatını yapması da yasaklandı.

Ayrıca Cuma günü kabul edilen önerge kapsamında denizaşırı ülkelerde çalışan bütün Kuzey Kore vatandaşları 2019'a kadar ülkelerine geri gönderilecek.