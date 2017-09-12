BM Kuzey Kore’yi gelirsiz bıraktı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore’ye yönelik şimdiye kadarki ‘en sert yaptırımları’ talep eden karar tasarısını 15 ülkenin lehte oyuyla onayladı. ABD tarafından hazırlanan ve Pyongyang’a yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını isteyen karar tasarısı, 2006’dan bu yana Kuzey Kore’ye yönelik gerçekleştirilen ekonomik ve askeri yaptırımlar içeren 9’uncu ve en sert tasarı olmuş oldu. Çin›in de kararı destekleyen ülkelerden biri olması dikkat çekti.

PETROL ENGELİ

Yeni yaptırımlar Pyongyang yönetiminin en büyük gelir kaynağı kömür ihracatının ardından 760 milyon doları bulan ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatını da yasaklıyor. Böylelikle, önceki BMGK kararlarıyla birlikte, Kuzey Kore’nin ihracatının yüzde 90’ını oluşturan 2,7 milyar dolar değerindeki kömür, tekstil, demir ve deniz ürünleri satışı yasaklanmış oldu. Ayrıca karar, ülkenin petrol ithalatının yaklaşık yüzde 30’unu da engelleniyor. ABD’nin BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore 4 milyon varili ham petrol olmak üzere 8,5 milyon varil petrol ithal ediyordu. Öte yandan karara göre, yurt dışındaki Kuzey Koreliler’in süreleri dolduktan sonra çalışma izinleri yenilenmeyecek. 100 bin Kuzey Koreli işçinin ülkeye döviz girişinin sağlanması için çalışmaya gönderildiği ve bu şekilde her yıl ülkeye 500 milyon dolar girdiği tahmin ediliyor. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley oylamanın ardından yaptığı konuşmada, “Nükleer programını durdurmaK geleceklerini kurtarır” dedi.

PEKİN’DEN TEHDİT

Kararı onaylasalar da, Çin ve Rusya, Kuzey Kore’nin nükleer programını ve balistik füze denemelerini durdurması karşılığında ABD’nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlarını durdurmasını ve müzakerelerin başlamasını teklif etti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gıng Suang Güney Kore ve ABD’ye bölgedeki durumu karmaşık hale getirecek hareketlerden kaçınma uyarısında bulunarak, Pekin’in bölgede savaş izin vermeyeceğini kaydetti.

‘ABD çok büyük acı yaşayacak’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararına Kuzey Kore’den çok sert tepki geldi. Ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Büyükelçisi Han Tae Song Pyongyang yönetiminin ABD’ye ‘yaşayabileceği en büyük acıyı yaşatacağı’ tehdidini savurdu ve “Washington rejimi, siyasi, ekonomik ve askeri cepheleşme için gaza gelmiş durumda. Saplantılı bir şekilde vahşi bir oyun oynuyorlar” ifadelerini kullandı.