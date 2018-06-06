BM, Libya'da 'güvenilir, kapsayıcı ve barışçıl' seçimler düzenlenmesi çağrısında bulundu

BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi tarafından onaylanan ortak açıklamada, aralık ayında yapılması istenen devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin, ülkeye barış ve istikrar getirilmesi konusunda önemli bir adım olacağına dikkat çekildi.

Libya'da tarafların güvenilir ve barışçıl seçimler düzenlenebilmesi için BM ile yapıcı çalışma yürütme konusunda kararlılık göstermesinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, ülkedeki ''mevcut siyasi ve güvenlik durumu sürdürülebilir olmadığı'' uyarısı yapıldı. Açıklamada, istikrarın sağlanabilmesi için aralık ayında güvenilir, kapsayıcı ve barışçıl seçimler düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Libya'nın doğusundaki Derna'da nisan ayından bu yana devam eden çatışmalardan ve insani durumdan endişe duyulduğu belirtildi ve taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin Eylül 2017'de sunduğu üç aşamalı eylem planına göre, ülkede 2018 sona ermeden devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması amaçlanıyor. Devlet başkanlığı seçimlerinde adaylığı konuşulan isimler arasında Hafter de yer alıyor.