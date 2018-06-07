BM, Müslüman mültecilerin dönüşü için Myanmar hükümeti ile anlaştı
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ile Myanmar hükümeti arasında, Bangladeş’teki Rohingya Müslüman mültecilerin geri dönmesi için uygun şartların hazırlanması konusunda bir mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan anlaşma zaptı Müslüman mültecilerin Myanmar’a gönüllü olarak, güven içinde, onurlu ve sürdürülebilir dönüşünü ve ülkeye entegrasyonunu sağlayacak şartların oluşturulması için BM’nin desteğini öngörüyor.
- İHA
BM Genel Sekreter sözcüsü “BM Genel Sekreteri, şartlar henüz hazırlanmamış olmasına rağmen, Myanmar hükümetinin Rohingya ihtilafın kökenini oluşturan sebeplerin çözümüne yönelik bu mutabakat zaptının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi” dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşmanın uygulanması konusunda kararlı adımlar atması için Myanmar hükümetini teşvik ederek, şiddetin sona erdirilmesi, şiddet sorumlularından hesap sorulması, mültecilerin kayıplarının tazmin edilmesi, Rohingya eyaletinin bütün bölgelerine serbest girişin sağlanması ve Rohingya Tavsiye Komisyonunun bütün tavsiyelerinin uygulanması için yaptığı çağrıyı tekrarladı.
Mutabakat zaptının imzalanmasından önce konuşan BM Myanmar Yerleşim ve İnsani Yardım Koordinatörü Knut Ostby de mültecilerin güvenli ve gönüllü olarak geri dönmelerinin iki önemli şartın vatandaşlık haklarının verilmesi ve şiddete son verilmesi olduğunu söyledi. Knut, bunun ilk ve çok önemli bir adım olduğunu ancak en önemli işin şimdi başladığını söyledi. Knut, “İnsanların bir kimliğe ihtiyacı var, onların toplum içinde normal halk olarak var olabilmeye ihtiyacı var. Hizmetlerden faydalanma ve geçimlerini sağlayabilmesi serbest dolaşabilmeleri gerekir” dedi.
Myanmar’daki Budist çoğunluğun ve Myanmar askerlerinin uyguladığı şiddet, köylerin yakılması, BM’nin ifadesiyle soykırım uygulamasıyla geçen Ağustos ayından beri 700 bin Rohingyalı Müslüman bu zulümden kurtulmak için komşu Bangladeş'e sığındı ve mülteci kamplarında zor şartlarda yaşıyor.
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