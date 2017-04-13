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BM: Musul'un batısındaki operasyonlarda binden fazla ev yıkıldı

BM, Irak güvenlik güçlerinin Musul'un batısındaki operasyonlarında binden fazla evin yıkıldığını bildirdi.

  • AA
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Birleşmiş Milletler (BM), Irak güvenlik güçlerinin, Musul'un batısını terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonlarındaki tahribatın kentin doğusundaki operasyonlar sonucu meydana gelen tahribattan çok daha büyük olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada BM Irak İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, Irak güvenlik güçlerinin Musul'un batısındaki operasyonlarda binden fazla evin yıkıldığını ifade etti.

Musul'un batısında yaklaşık 300 bin kişinin yerinden edildiğini belirten Grande, binlerce insanın daha kentten kaçmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Evlerin, okulların, sağlık merkezlerinin, elektrik ve su alt yapısının zarar zarar gördüğüne ve yıkıldığına dikkat çeken Grande, taraflara uluslararası insani hukuk çerçevesinde sivillerin ve sivil alt yapının korunması yükümlülüğünü hatırlattı.

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