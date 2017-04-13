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BM Haiti'deki barış gücünü kapatıyor

BM Güvenlik Konseyi, 13 yıldır Haiti'de görev yapan barış gücü misyonundaki (MINUSTAH) askerlerin 15 Ekim'e kadar kademeli çekilmesine karar verdi.

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Konsey'de oy birliğiyle kabul edilen kararda MINUSTAH'ın görev süresi son kez 6 aylığına uzatıldı. Haiti'de 2 bin 300'den fazla barış gücü askeri kademeli olarak 15 Ekim'e kadar ülkeden çekilecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son raporunda misyonun görevini yerine getirdiğini ve artık kapatılabileceği tavsiyesinde bulunmuştu.

Barış gücü operasyonlarına harcanan paranın azaltılması gerektiğini savunan ABD yönetimi de askerlerin Haiti'den çekilmesini istemişti.

BM'nin yıllık 7,9 milyar doları bulan 16 BM barış gücü misyonunun bütçesinin yüzde 28,5'ini ABD sağlıyor.

Devlet Başkanı Jean Bertrand Aristide'nin darbeyle devrilmesinin ardından 2004 yılında kurulan MINUSTAH'ın yıllık gideri 346 milyon doları buluyor.

Konsey, MINUSTAH'ın kapatılmasının ardından bu misyonun devamı niteliğinde polis güçlerinden oluşan MINUJUSTH misyonunun oluşturulmasına da karar verdi.

Bu misyonda bin 275 polis 6 ay süreyle görevlendirilecek, Haiti polisini eğitecek ve insan hakları ihlallerini gözetleyecek.

- MINUSTAH, skandallara da konu olmuştu

Haiti'deki barış gücü askerleri bu 13 yıllık sürede bazı skandallarla da anıldı. 2010'daki depremden sonra ülkede görev yapan Nepalli askerlerden yerli halka kolera bulaştığı belirtilmişti.

Salgın nedeniyle 8 binden fazla kişinin ölümünün ardından BM özür dilemek zorunda kalmıştı.

Ülkede 2004-2016 yıllarında BM personelinin karıştığı 150 cinsel taciz vakası yaşanmış, iddialarla ilgili Sri Lanka, Bangladeş, Brezilya, Ürdün, Nijerya, Pakistan ve Uruguaylı BM barış gücü görevlileri suçlanmıştı.

2004-2007 yıllarında ise Sri Lankalı askerlerin çocuklara cinsel istismarda bulundukları ve zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülmüştü.

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