BM, Rakka'da mahsur kalan 15 bin sivil için endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rakka'daki insani koşulların gittikçe kötüleştiğini, sağlık, gıda ve güvenlik konusunda ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.

"BM, Rakka kenti içinde mahsur kalan çoğunluğu çocuk ve kadın 15 bin kişinin güvenliği konusunda ciddi endişe duyuyor." ifadelerini kullanan Dujarric, temmuzdan bu yana 51 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini, sadece ağustos ayından beri bu sayının yaklaşık 30 bin olduğunu kaydetti.

BM'nin yerel ortakları vasıtasıyla bölgeye gıda, hijyen, aşı ve sağlık malzemeleri ulaştırdığını anlatan Dujarric, ağustos ayında yerlerinden edilenlerin barındıkları 58 bölgeye 333 bin kişilik yardım götürüldüğünü ifade etti.