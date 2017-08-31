BM raporundan sonra Arakan'da sistematik saldırılar başladı

Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanların yoğun yaşadığı eyalette düzenlediği saldırılar ve yaşanan insan hakları ihlallerini incelemek üzere eski Birleşmiş Milletler Arakan Danışma Komisyonu, Arakan eyaletine ilişkin incelemelerine dair nihai raporunu 23 Ağustos’ta Myanmar hükümetine sundu.

Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık statüsü verilmesi, diğer vatandaşların sahip olduğu tüm hak ve hürriyetlerden sınırsız faydalanmaları çağrısı yapılan rapor 24 Ağustos’ta kamuoyuna duyuruldu. Ancak 25 Ağustos’ta arakan'ın Maungdaw bölgesinde polis ve sınır karakollarına eş zamanlı şüpheli saldırılar düzenlendi. Ordukarakol saldırılarını bahane ederek Müslüman azınlığın Arakan’da çoğunlukta yaşadığı yerleri yakıp yıkmaya ve sivillere yönelik katliama başladı.

KORKUNÇ TANIKLIKLAR

Bangladeş hükümeti mülteci girişini engellese de son birkaç günde 20 binden fazla Rohingyalı Müslüman, Arakan’dan yasa dışı yollarla Bangladeş’e giriş yaptı. Yaklaşık 60 bin Arakanlı Müslüman, Bangladeş’e giremediği için sınıra yakın dağlık bölgede hayata tutunmaya çalışıyor. Reuters haber ajansına konuşan 25 yaşındaki Abdullah adlı bir görgü tanığı, “Durum korkunç, evler yanıyor, bütün halk evlerinden kaçtı, anneler ve babalar çocuklarından ayrıldı, bazıları kayboldu, bazıları öldü” dedi. Bangladeş’in sınırı kapatması nedeniyle Myanmar ordusu ve fanatikbudist çetelerin katliamlarına karşı savunmasız durumda bulunan Arakanlı Müslümanlar “Eğer biz toprakalrımıza geri dönersek ordu bizi öldürecek, Bangladeş’e sığınmaktan başka çaremiz yok, geri dönmek istemiyoruz” diyerek uluslararası topluma seslerini duyurmaya çalışıyor. Katliamdan kaçan Arakanlı bir Müslüman yaşadığı korkunç tanıklığı, "Uzak bir yerden ailemi öldürüp benzinle yaktıklarını gördüm. Köyümüzden birçok kişiyi de öldürdüler. Şu anda helikopterlerin sesini duyabilirsiniz." sözleri ile aktardı. Bir başka Arakanlı ise "Kardeşim, eşim, 3 çocuğum, 1 yeğenim, annem ve 1 kız kardeşimi sahil kenarına götürüp silahla öldürdüler." sözleriyle katliamın boyutunu gözler önüne serdi.

ÇOCUK VE KADINLAR ŞEHİT EDİLİYOR

Myanmar’ın toplam nüfüsu 60 milyon ve ülkede 1,1 milyon Müslüman yaşıyor. Geçtiğimiz Cuma günü Myanmar ordusunun saldırıları ile başlayan son katliam dalgasında binlerce Müslümanın şehit edildiği ve binlercesinin yaralandığı belirtiliyor. Ölenlerin çoğu çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Arakanlı Müslümanlar, uzun yıllardan bu yana Myanmar ordusunun katliamlarına maruz kalan ve yok edilmeye çalışılıyor. Bölgedeki katliamlar Myanmar’ın kuruluş yıllarına kadar gitmektedir. Uluslararası toplumun gözleri önünde köyleri yakılan, topraklarına el konularak sürgün edilen ve çocuk, kadın, erkek ayır edilmeksizin öldürülen Arakanlı Müslümanlar, katliamlardan kaçmak için yasa dışı yollardan komşu ülke Bangladeş ve Hindistan’a kaçmak zorunda bırakılıyor. (Yeni Şafak)