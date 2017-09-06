BM: Suriye Halep'te 38 sivilin öldüğü hava saldırısını ABD gerçekleştirdi
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 16 Mart'ta Suriye'nin Halep iline bağlı Cine köyünde 38 sivilin öldüğü hava saldırısını ABD'nin gerçekleştirdiğini bildirdi
- AA
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