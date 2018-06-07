BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura İstanbul'da
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ve Suriyeli muhaliflerle görüştü.
- AA
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki siyasi sürece dair İstanbul'da temaslarda bulundu.
BM'den Mistura'nın temaslarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, özel temsilcinin, Suriye'deki siyasi sürece ilişkin İstanbul'da istişarelerde bulunduğu bildirildi.
Mistura'nın, temasları kapsamında, Türk yetkililerin yanı sıra muhaliflerin çatı kuruluşu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) üyeleriyle de bir araya geldiği belirtildi.
Staffan De Mistura'nın bölgesel düzeyde istişarelerini ilerleyen günlerde de sürdürmeyi planladığı kaydedildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mistura, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü.
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