BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın Danışmanı Egeland: Doğu Guta felaketi yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Danışmanı Jan Egeland, Suriye'nin başkenti Şam'da gerginliği azaltma bölgesindeki Doğu Guta'da insani durumun "tam bir felaket" olduğunu vurgulayarak, "Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesi olmasına rağmen bugün bundan bahsetmemiz mümkün değil. Astana anlaşmalarına taraf olan ülkelere burada sükuneti yeniden sağlamaya davet ediyorum." dedi.

Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasının büyük bölümünü Beşşar Esed rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta'ki insani duruma ayıran Egeland, kuşatma altındaki kentte hala 400 bin sivilin yaşadığını belirtti.

Egeland, kentteki sivillere insani yardım sevkiyatlarının engellendiğine dikkati çekti.

Doğu Guta'ya erişim izinlerinin olmadığını anlatan Egeland, yüzlerce hastanın acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu, 7 sivilin tahliye edilmediği için yaşamını yitirdiğini vurguladı. Egeland, bu hastalardan 18'i çocuk olmak üzere 29'unun hayati riski bulunduğu bilgisini paylaştı.

Egeland, "Doğu Guta'da son 10 gün gerçekten çok kötü geçti. Kentteki okulların tamamı kapandı. 400 bin nüfusun 200 bini çocuk ve okula gidemiyor." diye konuştu.

Suriye'de hala 400-500 bin arası sivilin kuşatma bölgelerinde yaşadığını dile getiren Egeland, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana en çetin kışın yaşanacağı uyarısında bulundu.

"Sivillerin Rakka kentine dönme ihtimali bulunmuyor"

Suriye'de gerginliği azaltma bölgeleri ve Rakka'yı terketmek zorunda kalan sivillerin geri dönüşleriyle ilgili soru üzerine Egeland, şunları belirtti:

"Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesi olmasına rağmen bugün bundan bahsetmemiz mümkün değil. Ayrıca erişim iznimiz de yok. Daha önce korkunç çatışmaların yaşandığı bölgelerde gerginliği azaltmayı başaran Astana anlaşmalarına taraf olan ülkelere güçlü bir şekilde buradaki sükuneti yeniden sağlamaya ve gerginliği azaltmaya davet ediyorum."

Egeland, terör örgütü PKK/PYD'nin, Suriye'de ABD desteğiyle ele geçirdiği Rakka'daki sivillerin evlerine dönmesine ilişkin de "Kentteki patlayıcı madde ve bombalar henüz temizlenmediği için BM olarak Rakka kentine hala erişim iznimiz yok. Sivillerin Rakka kentine dönmeleri mümkün görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı sivillerin kent dışındaki bölgelere döndüğünü ifade eden Egeland, Rakka'yı terketmek zorunda kalan 400 bin kişiye BM'nin insani yardımlarının devam ettiğini kaydetti.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

Bölgede 22 Temmuz'da başlatılan ateşkes, Esed rejimince sık sık ihlal ediliyor.