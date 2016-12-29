Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM, 'Suriye'de ateşkes mutabakatı'nı memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde gece yarısı başlayacak ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde gece yarısı başlayacak ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, de Mistura, kapsamlı bir ateşkesin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen çerçevenin temel taşını oluşturduğuna dikkati çekti.

De Mistura, Suriye’de çatışan taraflar arasında ülke genelinde 30 Aralık saat 00.00 itibarıyla ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, söz konusu anlaşmanın uygulamaya konulmasının sivillerin hayatını kurtaracağına ve insani yardımların Suriye geneline ulaşmasını kolaylaştıracağına olan inancını dile getirdi.

Ateşkes anlaşmasının Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerinin verimli geçmesine zemin oluşturmasını umduğunu belirten de Mistura, bölgedeki bu gelişmelerin, 8 Şubat'ta BM himayesinde gerçekleştirilmesi beklenen Suriye içi görüşmelere de "kapsamlı" ve "üretken" katkıda bulunması gerektiği görüşünde olduğunu vurguladı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkler hakkında hüküm veren DEAŞ'lı teröristin sonu

Türkler hakkında hüküm veren DEAŞ"lı teröristin sonu

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

Türkiye'nin en büyüğü için geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyüğü için geri sayım başladı

Aynı kareye nesiller sığdı

Aynı kareye nesiller sığdı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Aynı şekilde karşılık verilecek

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA