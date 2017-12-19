BM, Suriye'de muhalif bölgelere insani yardımı sürdürecek

Mısır, İsveç ve Japonya'nın Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar 12 lehte oy ile kabul edilirken Rusya, Çin ve Bolivya çekimser kaldı.

İsveç'in BM Büyükelçisi Olof Skoog, kararın kabulüyle Suriye'de binlerce hayatın kurtulacağını belirterek, sınır ötesi yardım programının hayati olduğunu söyledi. Skoog, "Suriye'nin kuzey ve güneyindeki bölgelere insani yardım ulaştıracak alternatif bir rota yok." dedi.

Karara, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 6 ay içinde yardımlara dair bağımsız bir inceleme yaparak programın nasıl güçlendirileceği hakkında tavsiyede bulunması şartı da eklendi.

Moskova'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Vladimir Safronkov da programın 2014'te geçici olarak benimsendiğini ancak Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ileri sürdü.

Ülkedeki durumun büyük ölçüde değiştiğini söyleyen Safronkov, Rusya'nın yardıma ihtiyacı olan Suriyelileri önemsediği için kararı veto etmediğini ancak önerdikleri değişiklikleri içermediği için de desteklemediğini dile getirdi.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, geçen ay kararda değişiklikler yapılmasını talep etmiş, yardım programının Suriye'nin egemenliğini tehdit ettiğini savunmuştu.