BM: “Suriye’de savaş bitmedi”
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye’de savaşın henüz bitmediğini belirterek, insani yardıma duyulan ihtiyacın altını çizdi.
- IHA
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’de yaşananlara ilişkin “Savaş bitmedi, insanlar bittiğini düşünüyor, korktuğum bu” dedi. Suriye’de İnsani yardımların sadece yüzde 23’ünün finanse edildiğini söyleyen Egeland, insani yardım için nakit olmadığının altını çizerek, yardım çağrısında bulundu. Doğu Guta'taki çatışmaların sona erdiğini ama bu kez de başka yerlere sıçradığını ifade eden Egeland, rejimin İdlib ve Yermük'teki saldırılarına dikkati çekti.
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