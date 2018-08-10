BM, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de çocukları taşıyan bir otobüse düzenlediği saldırıdan üzüntü duyduğunu bildirdi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BM ofisinin aldığı ilk bilgilere göre, saldırıda çoğunluğu 15 yaş altında 21 erkek çocuğunun öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını belirten Throssell, "Çatışmanın tüm taraflarına, ölçülülük ve uyarı ilkeleri dahil uluslararası insani hukuk gereğince, yükümlülüklerine saygı duyması için tekrar çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Throssell, tarafların, şiddetin siviller üzerindeki etkisinin önüne geçmek ve her halükarda en aza indirilmesi için uygulanabilir bütün önlemleri alması çağrısını yaparak, doğrudan sivilleri hedef alan herhangi bir saldırının savaş suçuna denk geleceği uyarısında bulundu.

Sada'nın Dahyan kentinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda 50 kişi ölmüş, 77 kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, "Sada ilinin hedef alınması, meşru bir askeri eylem." ifadesini kullanmıştı. Maliki, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek, eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını kaydetmişti.

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.