Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM, Türkiye'nin talebini kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi, Türkiye'nin FETÖ hakkındaki talebini kabul etti.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 1
x

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), bu statü ile BM nezdindeki uluslararası toplantılara katılım ve devletlerle STK'ların buluştuğu toplantılarda söz hakkı elde ediyor ve BM üyesi ülkelere çalışma alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini taşıyabiliyor.
 
STK'ların BM çalışmalarına katılabilmesi için 54 üyeli BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinden (EKOSOK) statü alması gerekiyor.
 
FETÖ ile bağlantılı Kimse Yok Mu Derneğinin 2010, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON'un 2012 yılından beri EKOSOK nezdinde "istişari statüsü" bulunuyor.
 
TÜRKİYE'NİN TALEBİ KABUL EDİLDİ
 
Türkiye, FETÖ ile bağlantılı bu örgütlerin BM'deki "istişari statüsünün" iptal edilmesi talebinde bulundu.
 
Türkiye'de kapatılan yasa dışı bu örgütlerin BM'de de faaliyet gösteremeyeceği ve "istişari statülerinin" iptal edilmesine ilişkin talep, BM Sivil Toplum Kuruluşları Komitesinde değerlendirildikten sonra oylamaya sunuldu.
 
Oylamada 19 üyeli komiteden 16 ülke Türkiye'nin talebine destek verdi. ABD, İsrail ve Uruguay ise her örgüt için ayrı ayrı yapılan oylamalarda "hayır" ve "çekimser" oyları kullandı.
 
Oylama sonucunda BM Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi, EKOSOK'a FETÖ ile bağlantılı örgütlerin BM'deki "istişari statüsünün" iptal edilmesine ilişkin tavsiyede bulunma kararı aldı.
 
Komitenin 3 örgütün statülerinin iptaline ilişkin tavsiye kararı, nisan ayında 54 üyeli EKOSOK'ta oylanacak.
 
FETÖ'nün para kaynağı olan TUSKON, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile Kimse Yok Mu Derneği 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından kapatılmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Defne Joy Foster’ın annesi: Kızımın ölümüne onlar sebep oldu

Defne Joy Foster’ın annesi: Kızımın ölümüne onlar sebep oldu

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Sınırları zorlayan pratik bilgiler

Sınırları zorlayan pratik bilgiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA