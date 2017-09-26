BM uzmanlarından Myanmar hükümetine çağrı

BM Myanmar İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee'nin başını çektiği BM İnsan Hakları Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren yedi uzman, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, Arakan eyaletinde yaşananları kınadı.

Açıklamada, Arakan'da Müslümanlara karşı "işkence ve kötü muamele, yargısız infazlar, aşırı kuvvet kullanımı, cinsel taciz, zorla yerinden edilme, 200'den fazla köy ile on binlerce evin yakılması" dahil ciddi insan hakları ihlalleri yapıldığı vurgulandı.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye çağrıda bulunan uzmanlar, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen "tüm şiddet, insan hakları ihlalleri ve zulmün" durdurulmasını istedi.

"Suu Çii'nin bizzat kendisini Cox's Bazar'a sığınan ve Arakan Eyaletinde kalan Rohinyalarla (Arakanlı Müslümanlar) buluşmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Su Çii'nin 19 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Myanmar hükümetinin bu yönde adım atabileceğini belirttiği anımsatıldı.

BM uzmanları, Myanmar hükümetinin uluslararası insani yardım kuruluşlarını "teröre destek verme" bahanesiyle suçlamak yerine onlarla iş birliği yaparak sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.