BM: Yaklaşık 48 bin kişi Afrin'den ayrıldı

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre, son birkaç günde 48 bin kişi Afrin'den ayrıldı.

PKK/PYD terör örgütünün Kandil'den gelen liderlerinin sivil araçlarla Afrin'den kaçmaya başladığı bildirildi. TSK'nın yürütmüş olduğu Zeytindalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin'de sıkışan terör örgütü ve sözde liderleri silah ve teçhizatlarını geride bırakarak şehri terk ediyor.