BM, Yemen'de 6-16 Aralık arasında düzenlenen hava saldırılarında 136 sivilin öldüğünü duyurdu

OHCHR sözcülerinden Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "4 Aralık'ta eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun yoğunlaşan hava saldırılarında sivil kayıpların son günlerde aniden tırmanışa geçmesinden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Colville, Sana, Sada, El-Hudeyde ve Taiz'de koalisyon güçlerinin 6-16 Aralık'ta düzenlendiği hava saldırılarında 136 sivilin öldüğünü, 87'sinin yaralandığını söyledi.

Yemen'de çatışan tüm tarafları uluslararası hukuka saygı göstermeye davet eden Colville, sivillerin etkilenmemesi için tüm önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Colville, Mart 2015'ten bu yana kendi kayıtlarına göre, Yemen'de 5 bin 558 sivilin öldüğünü, 9 bin 65'inin yaralandığını sözlerine ekledi.

- 400 bin çocuk uyarısı

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac de Yemen'deki savaşın en büyük bedelini çocukların ödemeye devam ettiğine dikkati çekti.

Boulierac, Yemen'de yaklaşık 400 bin çocuğun şiddetli akut beslenme yetersizliği sorunuyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.