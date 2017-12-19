BM'de 14'e 1 kalan ABD'den tehdit: Bunu unutmayacağız
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamanın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley sert konuştu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kudüs tasarısının BM gündemine bile gelmesini ülkesine hakaret saydı. 14 ülkenin destek verdiği tasarı ABD'nin vetosuyla reddedildi.
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