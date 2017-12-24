BM'de ABD aleyhinde karar alan BAE'nin Filistin yönetiminden 'Bir daha Erdoğan'la görüşmemesini' istediği açıklandı

BM Genel Kurulu'nda ABD aleyhine tavır alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu hamle karşısında Filistin yönetiminden "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir daha görüşme" talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Ortadoğu politikalarına destek olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin lehine oy kullanması şaşkınlık yaratırken, İsrail basınından gelen iddia BAE ve Suudi Arabistan'ın yine iki yüzlü bir oyun sergilediğini ortaya koydu.

TRUMP'I İNCİTME

Debka'nın haberine göre, oylama öncesinde Abu Dabi'de bulunan Filistin lideri Mahmud Abbas, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile kritik bir zirve gerçekleştirdi. Suudi Arabistan ile birlikte oylamada "evet" oyu kullanacaklarını belirten Zayed, toplantıda Abbas'tan 2 konuda söz istedi.

Abbas'tan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında mesafe koymasını isteyen Zayed ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs politikasını kamuoyu önünde eleştirmekten vazgeçmesini talep etti.

SUUDİLER DE İSTEDİ

BAE'den önce Abbas'ın Riyad'da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldiği hatırlatılan haberde, söz konusu zirvede de benzer konuların tartışıldığı belirtildi.