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BM: Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye girişimlerine katkıda bulunmaya hazırız

BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, BM’nin Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye konusundaki girişimlerinin uygulamaya geçirilmesi konusunda katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, De Mistura ile Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Suriye krizinin çözümü için etkili bir siyasi çözüm başlatılması yönünde fikir alışverişi yaptı.
 
Görüşmede De Mistura, Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye konusundaki girişimlerinin uygulamaya geçirilmesine, ateşkese ve Astana görüşmeleri için anlaşma hazırlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade etti. De Mistura, üçlü görüşmenin sonuçlarını da desteklediklerini söyledi.
 
'YALAN BİLGİLER VERMEYİ DURDURUN'
 
Lavrov ise BM Genel Sekreterliği’nin ilgili birimleri ve bazı BMGK üyelerinin Halep’teki durumla ilgili yalan bilgiler vermeye ve bu bilgileri Suriye hükümetine yönelik düşmanca tavrı alevlendirmek için kullanmaya son vermesini istedi. Lavrov, söz konusu tarafların, yanlış bilgi vermek yerine, Rusya’nın suriye’deki ateşkes izleme merkezinin Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütü ile düzenlediği insani yardım operasyonlarına katılmaları gerektiğini söyledi.

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