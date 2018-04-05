Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM'den İsrail'e 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' için itidal çağrısı

BM, Filistinlilerin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' öncesi İsrail güvenlik güçlerine itidal göstermesi, siviller ve çocukların hedef alınmaması çağrısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de cuma günü düzenlenecek "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için yapılan hazırlıklar ve söylemleri endişe ile takip ettiğini bildirdi. 

İsrail güvenlik güçlerine itidal göstermesi çağrısında bulunan Mladenov, Filistinlilerin de İsrail-Gazze sınırında ihtilaftan kaçınması gerektiğini kaydetti.

Mladenov, barışçıl gösterilere izin verilmesi, siviller ile özellikle çocukların tehlikeye atılmaması ve hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İsrail karşıtı Ortodoks Yahudiler, New York'ta protesto gösterisi düzenleyerek Gazze'de 19 kişinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesini kınadı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. Filistinliler bu barışçıl gösterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 19 Filistinli şehit oldu, 1500'den fazlası yaralandı.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beşiktaş Belediyesi´ne operasyon

Beşiktaş Belediyesi´ne operasyon

Doktorlar şoke eden gerçeği aileye anlattı

Doktorlar şoke eden gerçeği aileye anlattı

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Gerçek Sadettin Köpek Kimdir? Sadettin Köpek gerçekte nasıl öldü

Gerçek Sadettin Köpek Kimdir? Sadettin Köpek gerçekte nasıl öldü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA