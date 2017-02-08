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BM'den İsrail'e uyarı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail Parlamentosu tarafından onaylanan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıran yasanın İsrail için yasal sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio GuterresİsrailParlamentosu (Knesset) tarafından onaylanan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıran yasanın İsrail için yasal sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gutterres, Knesset'te kabul edilen "sözde düzenlemeden" derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Gutterres, "Uluslararası hukuka aykırı bu yasa İsrail için yasal sonuçlar doğuracak." ifadesini kullandı.

Bu yasanın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş konutları ve karakolları meşrulaştıracağını belirten Guterres, iki devletli çözümü engelleyecek her türlü faaliyetten uzak durulması gerektiği çağrısında bulundu. 

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