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BM'den İsrailli şirketlere 'kara liste' uyarısı

İsrailli 130 şirketin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerine devam etmesi durumunda BM tarafından 'kara listeye' alınacağı uyarısında bulunuldu.

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İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd bin Ra'd el-Hüseyin, 130 İsrail şirketine, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerine devam etmesi durumunda, aralık ayında çıkarılması beklenen kara listeye alınacağı yönünde uyarı mesajı gönderdi.

Haberde gıda ve ilaç sanayi ile gelişmiş sanayi kolları başta olmak üzere bir çok sektörde faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin tamamının, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve işgal altındaki Golan Tepelerindeki yerleşim birimlerinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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