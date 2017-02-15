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BM'den 'iki devletli çözümün alternatifi yok' uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin sorununda iki devetli çözüm arayışının alternatifi olmadığını belirterek, bu çözüm seçeneğinin terk edilmemesi uyarısında bulundu.

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BM Genel Sekreteri Antoni Guterres, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail-Filistin sorununda iki devetli çözüm arayışının terkedilmemesi uyarısında bulunan Guterres, "İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm dışında bir B planı yok ve bu çözüm seçeneğin korunması için her şey yapılmalı." dedi.

"ISRARCI OLMAYACAĞIZ"

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ABD'nin Filistin ile İsrail arasında "iki devletli çözüm arayışı" konusunda ısrarcı olmayacağını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bugün Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump ise, ABD'nin uzun süredir takip ettiği "iki devletli çözüm" yaklaşımından farklı bir tablo çizerek, "İki tarafın da anlaştığı her ne ise ona uyarım. İki çözümden (İki devletli veya tek devletli) herhangi biri olabilir. İki devletli çözümün daha iyi olacağını düşünüyordum; ama eğer İsrail ve Filistin mutlu olacaksa onların tercihi ne ise ben de onu kabul ederim." açıklamasında bulunmuştu.

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