BM'den Kamboçya'ya insan hakları çağrısı

BM'nin insan hakları raportörü Profesör Rhona Smith, Kamboçya ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada, ülkede uzun zamandır iktidarda olan Başbakan Hun Sen yönetiminin, kalkınma ve istikrarı, insan haklarının önüne koymasının bir hata olduğunu söyledi.

Smith, Kamboçya'nın ekonomik ve sosyal hak kazanımlarını övgüyle karşılarken, "siyasi ve sivil haklara saygı duyulmasının gerekliliğine" işaret etti.

Hun Sen, temmuz ayında yapılacak genel seçimlerden önce muhaliflerine karşı sert önlemler almak, basın kuruluşlarını kapatmak ve tek güvenilir muhalefet partisini feshetmek için mahkemeleri kullanmakla suçlanıyor.

Kamboçya Başbakanı bu önlemleri almasının nedenini barış ve istikrar ihtiyacı olarak izah ediyor.

Ülkedeki ana muhalefet partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP), geçen yıl kapatılmış, partiden 118 isim siyasetten men edilmişti.

Başbakan Hun'un 2013'teki seçimleri az bir farkla kazanmasından bu yana Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmış, partinin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmişti. Sam Rainsy'nin ardından bu yıl CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.