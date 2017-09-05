BM'den kritik Arakan açıklaması: Türkiye'nin teklifi cesaret verici
BM, Türkiye'nin Bangladeş'e Arakanlı Müslümanlar için yaptığı 'sınırlarını aç masrafları karşılayalım' teklifinin 'pozitif ve cesaret verici bir adım' olduğunu bildirerek, diğer ülkelerden de benzer adımların atılması çağrısında bulundu
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