BM'den Kuzey Kore'yi suçlayan rapor: Ekonomik yaptırımlar delindi

BM uzmanları, Güvenlik Konseyine sundukları raporda, Pyongyang yönetiminin BM'nin petrol ve doğal gaz ithalatı yasağını ihlal ettiği, Suriye ve Myanmar hükümetleriyle balistik füze geliştirme alanına işbirliği yaptığını ve yaptırımlara tabi kalemlerdeki ihracattan yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde ettiğini ileri sürüldü.

Raporda, Kuzey Kore'nin ayrıca mali yaptırımlara rağmen, "hileli yöntemler ve yaptırımların uygulanmasındaki ciddi eksiklikler nedeniyle" uluslararası finans sistemine erişimini sürdürdüğü ifade edildi.

Yaptırımları delmek için yapılan gemiden gemiye transferlerin "milyonlarca dolarlık bir endüstri" yarattığına dikkat çekilen raporda, karaborsacıların ve gemi kiralayıcıların bölgeye akın ettiğine işaret edildi. Ülkenin başta petrol ithalatı olmak üzere yaptırım yasaklarını deldiği kaydedildi.

Kuzey Kore'nin ayrıca, kömür ihracatını da yasa dışı yollardan sürdürdüğü, kömürü üçüncü ülkeler aracılığıyla hileli rotalar üzerinden ve sahte dokümanlarla taşıyarak kaynağını saklamaya çalıştığı iddia edildi.

Pyongyang yönetiminin 2017'de Çin, Malezya, Güney Kore, Rusya ve Vietnam'a kömür ihraç ederek yaptırımları ihlal ettiği, ihracatın Avustralya, İngiliz Virgin Adaları, Çin, Hong Kong, Marshall Adaları, Samoa Adası, Seyşel Adaları ve Birleşik Krallık'ta kurulan paravan şirketler ağı aracılığıyla yapıldığı ileri sürüldü.

Raporda ayrıca, Kuzey Kore'nin geçen yıl Çin'e yine yaptırımlara aykırı olarak 125 milyon dolar değerinde demir cevheri ihraç ettiği tespitine yer verildi.

Ülkenin 2017'nin son 9 aylık döneminde bu ihracat kalemlerinden 200 milyon dolar gelir elde ettiği ileri sürüldü.