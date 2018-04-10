BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin: Libya'daki ihlallerin ve istismarların durdurulması ve bu tür suçları işleyenlerden de hesap sorulması gerekiyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Libya'daki insan haklarına ilişkin yeni raporu BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

"Libya genelinde erkekler, kadınlar ve çocuklar kabile veya aile bağlarıyla siyasi ilişkilerine göre keyfi olarak tutuklandılar veya yasa dışı şekilde özgürlüklerinden mahrum edildiler." ifadesine yer verilen BM raporunda, kurbanların yargı yoluna başvurmaya veya tazminat davası açmaya dahi cesaret edemediği vurgulandı.

Ülkede ilk gözaltı sırasında işkence ve kötü muamelenin sistematik hale geldiği belirtilen raporda, devlete de bağlı olmak üzere silahlı grupların keyfi tutuklamalarla çeşitli insan hakları ihlallerine yol açtığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, raporun keyfi bir şekilde özgürlükleri elinden alınan kurbanların ve ailelerin yaşadıkları dehşeti tam olarak gözler önüne serdiğini dile getirerek, "Bu ihlallerin ve istismarların durdurulması ve bu tür suçları işleyenlerden de hesap sorulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.