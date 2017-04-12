BM'den 'nihai hedef tek Suriye' açıklaması

Mistura, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Rusya'daki temaslarının son derece önemli olduğuna dikkati çeken Mistura, Suriye'de önceliğin ateşkesin yeniden tesisi, insani yardımların yapılması ve Cenevre görüşmelerinin yeniden başlaması olduğunu ifade etti.

Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah olmadığı iddialarına ilişkin bir soruya, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün soruşturma yapmasına fırsat verilmesi gerektiği yanıtını verdi.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜME İHTİYAÇ VAR"

Washington'da dün ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de görüştüğünü belirten Mistura, hem kimyasal saldırının hem de ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesinin diplomatik çözüme ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Mistura, ABD'nin Şayrat hava üssüne düzenlediği saldırılarından ise operasyon düzenlikten sonra haberinin olduğunu sözlerine ekledi.

Suriye'nin bölünüp bölünmeyeceğine ilişkin bir soruya ise Mistura, "Nihai hedefimiz tek Suriye." dedi.